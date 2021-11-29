Мультфильм "Энканто" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Энканто" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 153,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 ноября.

Мультфильм вышел в российский прокат 25 ноября. В нем рассказывается о семье Мадригал, которая живет в волшебном доме, расположенном в уголке под названием Энканто в горах Колумбии. Благодаря магии этого места каждый ребенок в семье обладает каким-нибудь уникальным даром - от суперсилы до способности исцелять. Однако юной Мирабель не достались магические силы. Тем не менее, обнаружив, что Энканто грозит опасность, Мирабель решает, что только она сможет спасти свою семью.

На второй строчке рейтинга боевик "Обитель зла: Раккун-Сити", вышедший в прокат в России 25 ноября и собравший 49,5 млн рублей за выходные. В Раккун-Сити раньше бурлила жизнь, а также когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Теперь Раккун-Сити превратился в город-призрак на Среднем Западе, компания давно переехала. Однако на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло, и, чтобы его остановить, уцелевшей горстке людей необходимо сплотиться и разузнать все о корпорации Umbrella.

Третье место заняла экранизация комиксов Marvel "Вечные" (Eternals), собравшая 46,1 млн рублей за выходные. Лента американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао рассказывает о расе сверхлюдей, которая пытается защитить человечество от своих врагов - девиантов. В блокбастере снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон. В российский прокат фильм вышел 8 ноября.