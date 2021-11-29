Выставка работ Шишкина из Русского музея откроется в Ярославле в ноябре 2022 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Выставка живописных работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея откроется в ноябре 2022 года в Ярославском художественном музее (ЯХМ). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора ЯХМ Алексей Федорчук.

"Выставка Шишкина планируется в ноябре - декабре следующего года. Экспозиция рассчитана на три наших зала, пока списки формируют. Будут представлены работы разных периодов", - сказал Федорчук.

Он также отметил, что ЯХМ планирует дополнить экспозицию графическими работами Шишкина из собственного собрания.

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся 29 августа 2017 года на базе Ярославского художественного музея. В первой экспозиции центра были представлены 50 произведений живописи и графики Николая Рериха, в 2018 году прошла выставка Зинаиды Серебряковой. В 2019 году в культурно-выставочном центре Русского музея проходила выставка Архипа Куинджи, она стала самой посещаемой за последнее время, на ней побывали более 49,5 тыс. человек.

25 ноября в ЯХМ открылась выставка живописных произведений Константина Коровина из собрания Русского музея. Экспозиция объединила 43 работы, она посвящена 160-летию со дня рождения мастера. Самые ранние работы в экспозиции относятся к 1880-1890 годам, это лирические пейзажи "Стога" и "Весна". В собрании ЯХМ находится уникальная коллекция поздних работ Коровина - 20 живописных произведений и одно графическое, 10 произведений дополнили экспозицию.