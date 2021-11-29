Гитарист Uriah Heep рассказал, что группа записала новый альбом

ЛОНДОН, 29 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский рок-коллектив Uriah Heep записал новый альбом, который находится на стадии финальной доработки. Об этом сообщил в интервью ТАСС Мик Бокс, гитарист группы, отметившей в 2020 году полувековой юбилей с момента выхода дебютной пластинки.

Работа по обе стороны Атлантики

"Мы записали этот альбом в [английской студии] Chapel Studios в Линкольншире, там же, где и предыдущую пластинку [2018 года Living the Dream]. Сам процесс занял у нас 17-18 дней. Это было невероятно. Мы забронировали студию на три недели, но не использовали все это время, потому что работа была сделана", - рассказал он.

По словам Бокса, по окончании сессии продюсер квинтета Джей Растон улетел обратно в Лос-Анджелес (штат Калифорния), где теперь занимается сведением дорожек. Собеседник пояснил, что работа проходит следующим образом: продюсер высылает варианты микса, а после их одобрения будут утверждены дизайн обложки и название диска. Бокс не стал приводить даже рабочее название пластинки. "Это всегда сложная задача, когда пять человек должны прийти к согласию. У меня есть список", - сообщил он.

При этом гитарист затруднился уточнить, когда поклонники смогут оценить новую работу команды. "Еще слишком рано. Мы сами ничего не знаем. Песни уже готовы, и если бы это зависело от нас как от группы, то мы бы выпустили диск уже завтра. Но у звукозаписывающей компании свои соображения, она выпустит его тогда, когда сочтет нужным", - сказал он.

Однако несколькими деталями, связанными с новой пластинкой, Бокс все же поделился. "На этом альбоме будет наш барабанщик Рассел [Гилбрук], который также реализовал свои гитарные фантазии, [басист] Дэйви [Риммер] сочинил композицию с вокалистом Джеффом Скоттом Сото из группы Sons of Apollo, а остальные [песни] - мои и [клавишника] Фила [Лэнзона]", - поведал он.

Коронавирус осложнил организацию гастролей

Относительно возобновления концертной деятельности музыкант настроен пессимистично: пандемия коронавируса настолько осложнила организацию гастролей, что четкого графика будущих выступлений у коллектива нет. Что касается концертов в России, которые планировались на март 2020 года, затем были отложены до апреля 2021 года, а потом и вовсе перенесены ровно на год, то вероятность их проведения Бокс оценил как низкую.

"Очень сложно, сейчас это выглядит маловероятным из-за всей ситуации с коронавирусом. Может быть, сначала мы выступим в США, но там тоже нет определенности. У нас есть соглашение о проведении пары концертов в конце января в Великобритании, но пока я не могу сказать точно", - признал он.

Собеседник пояснил, что участники Uriah Heep не рассматривают возможность выступлений лишь в Москве и Санкт-Петербурге в качестве альтернативы полномасштабному турне. "Мы никогда не устраивали концерты лишь в двух городах, как это делает большинство групп. У нас есть долгая история, связанная с Россией, мы были первым коллективом, который сыграл в СССР в декабре 1987 года. Затем мы вернулись туда, совершив большое турне и добравшись до Петропавловска-Камчатского. Мы на самом деле пересекли страну, выступив в тех местах, где раньше не бывало концертов [западных рок-исполнителей]", - подчеркнул он.

По словам Бокса, в связи с выходом Великобритании из Евросоюза сложнее стало гастролировать и по Европе. "Последствия Brexit крайне негативно отразятся на музыкантах, которые ездят по миру. Мы отыграли концерты в 62 странах, но перемещаться между этими странами становится все сложнее. Логистика превратилась в настоящий кошмар для большинства групп. Это очень хрупкая ситуация. Мы не знаем, что будет через полгода, где произойдет новая вспышка [вызываемого коронавирусом заболевания], рухнут ли в результате все планы", - констатировал музыкант.

История коллектива

Uriah Heep была основана в 1969 году. В то время Великобритания готовилась отметить 100-летие со дня смерти Чарльза Диккенса. Менеджер практически никому не известной рок-команды Spice Джерри Брон пришел к своим подопечным и предложил им взять новое название - в честь отрицательного персонажа романа "Дэвид Копперфильд". Этот вариант был сходу единогласно отвергнут, однако именно на нем в конечном счете остановились музыканты.

Свою первую пластинку группа выпустила в 1970 году, а всего ее студийная дискография включает два с лишним десятка альбомов. Работы коллектива разошлись тиражом более 40 млн экземпляров. Общее число участников, в разные годы побывавших в его рядах, превышает 20 человек.

В настоящее время в состав квинтета входят Бокс, Лэнзон и вокалист Берни Шоу, играющие вместе уже более 30 лет. За ритм-секцию отвечают Риммер и Гилбрук.

Uriah Heep стал первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе: в конце 1987 года он дал 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса "Олимпийский" в общей сложности 180 тыс. зрителей. Повторно группа посетила столицу лишь девять лет спустя, совершив тогда же первое турне по стране. С тех пор ее гастроли в РФ проходят на регулярной основе.