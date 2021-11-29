Группа "Земляне" и Юрий Антонов выступят вместе на "Золотом граммофоне"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Классический состав группы "Земляне" и народный артист России Юрий Антонов вместе исполнят хит "Поверь в мечту" на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве 10 декабря. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе коллектива.

"Для зрителей мы приготовили сюрприз и впервые на одной сцене споем с Юрием Антоновым вместе "Поверь в мечту". В свое время Антонов обогатил творчество "Землян" и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора и даже записали на "Мелодии" диск его песен, было большой удачей", - подчеркнул барабанщик первого состава "Землян" Владимир Киселев. Он напомнил, что в прежние времена "Земляне" и Антонов не раз выступали на общих концертах, но ни разу не пели "Поверь в мечту" вместе.

Композиция "Поверь в мечту" была написана Антоновым на стихи Игоря Кохановского и завоевала большую популярность в Советском Союзе в исполнении как композитора, так и "Землян". Группа включила "Поверь в мечту" в альбом 1982 года, а позднее, в 1985 году, песня стала заглавной на пластинке Антонова.

На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" группа "Земляне" также исполнит в новой аранжировке композицию "Садовое кольцо", музыку для которой тоже написал Антонов. Пик славы коллектива "Земляне" пришелся на 1980-е годы. Такие композиции как "Поверь в мечту", "Прости, Земля", "Каскадеры", "Трава у дома" стали визитной карточкой коллектива. С конца 1980-х годов под брендом "Земляне" стали выступать другие музыканты. При этом Киселев остается продюсером группы.