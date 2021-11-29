Владимиро-Суздальский музей вводит бесплатное посещение экспозиций для всех медработников

ТАСС, 29 ноября. Владимиро-Суздальский музей-заповедник с 1 декабря организует культурно-просветительскую акцию, во время которой сотрудники всех медучреждений смогут бесплатно посещать экспозиции. Она призвана подчеркнуть заслуги медработников в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора по развитию музея Александр Капусткин.

"С 1 по 31 декабря любой медицинский работник из любого региона может посетить все экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника абсолютно бесплатно", - сообщил Капусткин.

Он отметил, что акцию "Героям нашего времени" организуют в знак признания заслуг медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Для посещения экспозиции им нужно предоставить документ, подтверждающий осуществление трудовой деятельности в медучреждении. "Распространяется акция не только на врачей, но вообще на медицинских работников, поскольку такой же ежедневный подвиг совершает и водитель скорой помощи, и младший медицинский персонал. Здесь мы никаких разграничений не проводим", - добавил собеседник агентства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 28 ноября, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 71 824 случая заражения коронавирусом, выздоровели 54 865 человек, 2 501 пациент умер. Ранее власти региона сообщили, что наметилась тенденция по высвобождению коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом - в инфекционных госпиталях освободилось около 30% мест. Как следствие, больницы начали восстанавливать объемы оказания плановой медицинской помощи.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Организация объединяет свыше 60 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево.