Новая российская хоровая музыка прозвучит на фестивале Sound Up в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьера сочинений для хора современных российских композиторов Владимира Мартынова, Павла Карманова, Настасьи Хрущевой, Игоря Яковенко и Алины Подзоровой состоится 24 декабря в Москве в рамках фестиваля новой музыки Sound Up. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе смотра.

"Один из лучших вокальных ансамблей России Intrada исполнит пять новых партитур российских композиторов разных поколений: поставангардиста, мыслителя и мэтра отечественной композиторской школы Владимира Мартынова, остроумного минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и молодой академистки Алины Подзоровой", - рассказали организаторы, отметив, что произведения были написаны по заказу фестиваля.

Мартынов создал музыку на текст из ветхозаветной "Песни песней Соломона", Карманов обратился к словам апостола Павла из Нового Завета, а Яковенко придумал вокальный диалог о добре и зле между Марком Туллием Цицероном и Фридрихом Ницше.

Также в программу новаторских вокальных сочинений ХХ-ХХI веков войдут произведения пионера минимализма Стива Райха и создателей Bang on a Can Майкла Гордона и Джулии Вольф.

Концерт пройдет на подземной парковке парка "Зарядье".