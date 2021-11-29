Национальный центр откроется под Красноярском к 100-летию писателя Виктора Астафьева

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный центр писателя Виктора Астафьева планируется открыть в 2024 году на его малой родине - в поселке Овсянка под Красноярском. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края.

"В поселке Овсянка по инициативе [губернатора Красноярского края] Александра Усса начнется строительство Национального центра Виктора Петровича Астафьева. <…> Центр будет открыт к юбилею писателя в 2024 году", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что открытие такого центра повысит интерес к творчеству писателя и придаст импульс в развитии туризма. В центре планируется проводить научные конференции и фестивали. Объем вложений в строительство центра пока не сообщается.

Виктор Астафьев (1 мая 1924 - 29 ноября 2001) после смерти матери и болезни отца жил на улице, затем в интернате, в 1942 году ушел добровольцем на фронт, трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".