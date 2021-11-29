В Москве и регионах готовят план мероприятий к празднованию юбилея поэта Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 100-летнего юбилея дагестанского поэта Расула Гамзатова планируют организовать в ряде городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Дагестана.

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня провел совещание, посвященное подготовке к празднованию 100-летнего юбилея дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Подготовка к юбилею состоит из формирования плана различных культурных и образовательных мероприятий, а также плана работ по реконструкции социально значимых и иных объектов, что будет приурочено к празднованию. Ключевые мероприятия запланированы к проведению в родном для поэта Хунзахском районе, а также в городе Махачкале. Также праздничные мероприятия планируется организовать в ряде городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону",- говорится в сообщении.

Отмечается, что среди культурных мероприятий - постановки спектаклей, вокально-хореографических композиций, выставок, визуально-театрализованных представлений.

"Планируется организовать гастроли Дагестанского театра оперы и балета с показом первого национального балета "Асият" ("Горянка") по поэме Расула Гамзатова. В настоящее время министерствами и ведомствами подготовлены предложения для включения в общий план, который будет направлен в федеральный центр для рассмотрения возможности финансирования", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали в правительстве Дагестана, в части реконструкции и строительства объектов в план предложено включить мероприятия по ремонту нескольких дорожных объектов, строительство ряда объектов здравоохранения и образования, реконструкцию водоотводящих сетей в Хунзахском районе, а также капитальный ремонт нескольких объектов культуры республики.

Столетие поэта

Столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента РФ утвержден оргкомитет.

Ранее глава региона Сергей Меликов пригласил президента Владимира Путина на празднование. По словам Меликова, приезд Путина в республику в дни юбилея поднимет статус праздничных мероприятий "и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов - общепризнанный поэт великой России". Путин был знаком с Гамзатовым, президент часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.