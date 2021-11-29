Минкультуры хочет ввести систему наставничества для школьных театров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минкультуры России предлагает ввести систему наставничества для школьных театров и передать их на попечение профессиональным театрам, сообщила в понедельник пресс-служба Российского движения школьников (РДШ) со ссылкой на заместителя министра культуры Ольгу Ярилову.

"Мы предлагаем, чтобы в федеральных округах на базе наших вузов были созданы опорные центры, сотрудники которых предварительно могли бы пройти обучение на базе Театрального института им. Бориса Щукина, сотрудники, которые могли бы впоследствии оказывать поддержку школьным театрам в регионах. Мы предлагаем ввести систему наставничества, когда профессиональные театры и члены труппы будут брать шефство над школьными театрами, сопровождать детей от задумки до реализации", - заявила Ярилова на расширенном совещании о развитии школьных театров в России, которое состоялось в Театральном институте имени Бориса Щукина 29 ноября.

Она также попросила региональных министров культуры совместно с театральным сообществом организовать соответствующую работу на территории своего региона.

Участие в совещании также принял глава Минпросвещения Сергей Кравцов, который отметил, что к сегодняшнему дню пока только в 7 тыс. из 40 тыс. школ были созданы театры.

Проект "Школьная классика" и методический центр

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева в ходе совещания отметила успешный старт второго сезона всероссийского проекта "Школьная классика". "Если на первом этапе мы концентрировались на том, чтобы провести ревизию, найти школьные театры, то теперь наша задача - не просто найти эти театры, но и обучить педагогов с помощью Корпоративного университета РДШ и педагогов Театрального института имени Бориса Щукина, дать такой инструмент педагогам в первую очередь", - привели в пресс-службе ее слова.

Отмечается, что в рамках проекта "Школьная классика" на базе Театрального института им. Бориса Щукина совместно с РДШ создается специальный методический центр. Он будет помогать открывать и поддерживать существующие театральные кружки, секции, школьные театры.

"У центра есть несколько основных задач. Подготовка учителей и педагогов дополнительного образования, которые занимаются или хотели бы заниматься театральными кружками и школьными театрами. Такое обучение будет проходить в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Методическое сопровождение работы в школьных театрах и кружках. Организация постоянно действующего семинара, на котором наши педагоги смогут отвечать на различные вопросы учителей", - рассказала проректор по учебной, научной и методической работе Театрального института им. Бориса Щукина Ирина Морозова.

Обучение будет полностью бесплатным для учителей. В настоящее время по этой программе учатся уже около 80 человек из 20 регионов - победители первого сезона проекта "Школьная классика", отмечается в сообщении. Как заявил ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев, к концу 2022 года планируется обучить около 250 педагогов. По его словам, в программу подготовки входят внеурочные занятия со школьниками, мультимедийные и печатные методические пособия, мотивационные встречи.

Репертуар

Как отметила глава РДШ Ирина Плещева, проект "Школьная классика" предлагает выйти за рамки школьной программы.

"Российское движение школьников с проектом "Школьная классика" могло бы взять на себя функцию доведения театрального контентного пакета до того состояния, что его можно было бы раздавать во все школьные театры. Не обязательно брать произведения школьной программы, это могут быть самостоятельные и самобытные произведения, написанные специально", - прокомментировал эту идею начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

По его мнению, "можно выйти на связь с топовыми артистами, композиторами, сценаристами, чтобы у детей было понятие, что они являются частью большой общероссийской национальной театральной студии".

"Потом кто-то приедет в Москву поступать в вузы, это уже будет не с нуля. Это будет логичным продолжением их деятельности", - сказал он.

О проекте

Российское движение школьников и Театральный институт имени Бориса Щукина при поддержке Минпросвещения запустили проект "Школьная классика" в 2020 году. Его задача - системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. Проект проходит в формате конкурса. Творческие коллективы, которые хотят создать или вывести на новый уровень школьную театральную студию, выполняют конкурсные задания и получают наставников из числа преподавателей Театрального института им. Бориса Щукина, а также становятся участниками фестивалей.

В первом сезоне участниками проекта стали более 100 коллективов, во втором - свыше 600. В 2021 году проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив.