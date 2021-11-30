В Петербурге состоится премьера оперы "Такая жизнь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Мировая премьера камерной оперы "Такая жизнь" заслуженного деятеля искусств России Александра Радвиловича по текстам и материалам допросов Даниила Хармса (1905-1942) прозвучит во вторник в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Это будет заключительное событие проходящего в городе XXXII международного фестиваля новой музыки "Звуковые пути".

Как рассказал композитор журналистам, "опера написана по стихам и прозе Даниила Хармса, а также по материалам допросов поэта и доносчицы". В этих текстах отразилась судьба поэта, парадоксальность его мышления и юмор, его любовь, арест и трагическая смерть.

"Я не ставил перед собой задачу следовать жизненным поворотам судьбы Хармса. Поэт ни разу не называет себя по имени, предпочитая псевдонимы - чинарь Дан-Дан, Шаардам, Карл Иванович Шустерлинг. Среди документов, использованных в опере, - подлинное письмо Хармса и стихотворение о тюрьме: "…а человек, попав в острог, и плачет, и вздыхает, и бьется головой, и бесится, и пробует на простыне повеситься", - рассказал Александр Радвилович.

В опере восемь действующих лиц: Поэт, его возлюбленная Наташа, двое детей - двенадцатилетняя Леночка и ее семилетний брат Ваня, их родители и Чекист со своим бессловесным подручным - Солдатом.

Концертное исполнение оперы сопровождается фрагментами радиотрансляций 1930-х годов, а также инсталляциями видеохудожника Юрия Элика. Исполнят оперу ансамбль солистов Академического симфонического оркестра Филармонии под руководством Федора Леднева и семь вокалистов. Все они - лауреаты международных конкурсов.

Советский писатель, поэт и драматург Даниил Хармс (настоящая фамилия - Ювачев) - основатель объединения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). С 1927 года он по приглашению Самуила Маршака начал активно писать для детей, сотрудничал с журналами "Ёж", "Чиж", "Сверчок", "Октябрята", где публиковались его стихи, рассказы. В 1930-е годы он создал свои главные "взрослые" произведения - цикл рассказов "Случаи", повесть "Старуха", а также множество небольших рассказов, стихотворений, сценок в прозе и стихах. По доносам дважды был репрессирован по обвинению в антисоветской деятельности. Последний арест произошел 23 августа 1941 года. Умер в тюрьме "Кресты" в блокадном Ленинграде 2 февраля 1942 года. Реабилитирован 25 июля 1960 года. В Петербурге на доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска.