В Северной Осетии до конца года отремонтируют дом-музей Коста Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Мемориальный дом-музей, где родился основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров, отремонтируют до конца 2021 года в высокогорном селении Нар, сообщил ТАСС врио министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания Константин Моргоев.

"До конца года мы завершим ремонт на одном из знаковых объектов культурного наследия Северной Осетии - в Доме-музее, где родился осетинский поэт и художник, основоположник осетинского языка и осетинской литературы Коста Хетагуров. С 2020 года проделана большая работа, осложненная расположением здания в высокогорной местности. Она проводилась в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению 1100-летия крещения Алании", - сказал он.

Двухэтажное здание с плоской крышей, террасами и площадками стилизовано под горскую саклю, выложено по традиционной горской методике из камня. Подрядчик решил вопросы с гидроизоляцией террас, произведена внутренняя отделка помещений.

"Перед ремонтом экспозиция - выставка фотографий, книг, материалов, которые издавались при жизни Хетагурова, - была вывезена. Сейчас мы ее возвращаем обратно", - добавил собеседник агентства.

Имя поэта, публициста и живописца Коста Хетагурова (1859-1906) носят улицы многих городов Северного Кавказа, госуниверситет во Владикавказе, музей осетинской литературы и другие культурные учреждения. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы стихи для детей на осетинском языке. Он много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".