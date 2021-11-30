В подмосковном музее "Новый Иерусалим" откроется выставка "Азбука шедевра"

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. Выставка "Азбука шедевра" откроется 18 декабря в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье. На экспозиции можно будет увидеть более 120 работ знаменитых русских живописцев, сообщили ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"18 декабря музей "Новый Иерусалим" откроет свой самый масштабный выставочный проект "Азбука шедевра", объединяющий более 120 работ великих русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский и многие другие. Проект представит весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в каждой из которых есть шедевры, часто неизвестные широкой публике", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе музея, произведения для выставки из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств, Тульский музей изобразительных искусств и другие.

Среди знаковых экспонатов выставки "Купчиха" и "Русская Венера" Бориса Кустодиева, "Косарь" Казимира Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация №209" Василия Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи и другие. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

"Подготовка всероссийского проекта "Азбука шедевра" длилась два года, насыщенных деловым и творческим межмузейным взаимодействием. В результате этого сотрудничества гости нашего подмосковного музея "Новый Иерусалим" смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны", - приводит пресс-служба слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

В пресс-службе добавили, что выставка дает зрителям полную свободу восприятия: экспозиционное пространство будет выстроено вокруг 33 букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы.