Театр на Таганке в Москве представит спектакль "Урожай" по пьесе современного автора

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Урожай", поставленного лауреатами "Золотой маски" - режиссером Марфой Горвиц и хореографом Анной Абалихиной - по пьесе Павла Пряжко, состоятся 2 и 3 декабря в Театре на Таганке, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Павла Пряжко называют певцом современности, ключевым именем новой драматургии, сформировавшим свой собственный уникальный язык повествования на стыке современного разговорного жанра, англицизмов и обсценной лексики", - отметили в пресс-службе. Хореограф Анна Абалихина называет пьесы Пряжко музыкальной партитурой, в которой имеет значение каждое слово, движение, каждый сантиметр пространства.

По словам Марфы Горвиц, пьесы этого автора давно привлекли ее внимание, но именно "Урожай" поразил своей актуальностью, рассказом о беспомощной перед проблемами зрелой жизни молодежью, живущей в гаджетах. "Когда я поделилась идеей с Колей Симоновым, художником-постановщиком спектакля, он сразу же предложил концепцию виртуального райского сада Адама и Евы, но в далеком будущем. Представьте, что мы находимся не в 2021, а в 3021 году! В этом мире уже нет ничего натурального. И в это виртуальное пространство, вероятно, созданное искусственным интеллектом, запускают молодых ребят, оставляя их наедине с "реальными проблемами", вроде перетаскивания ящиков с яблоками, и проблемами внутренними: страхом будущей зрелости и отсутствием ответов на вопросы", - привели в пресс-службе слова режиссера.

В центре сюжета - четверо молодых людей, которые отправляются собирать урожай яблок. Однако инфантильность героев, отсутствие какого бы то ни было реального опыта деятельности, постепенно катастрофизирует ситуацию, доводя ее до абсурда, отмечают в театре. Режиссер переключает внимание зрителя с искусственного райского сада и попыток героев собрать его урожай, на размышление о процессе приобретения опыта.

Директор объединенного Театра на Таганке Ирина Апексимова рассматривает "Урожай" как комедию о разнице поколений Y и Z, где последние представлены как живущие в цифровом пространстве в отрыве от реальности. "Постановка Марфы Горвиц показывает их не только в качестве дополнения к гаджетам, но и их забавные и трогательные качества, которых во многом лишены миллениалы: наивность, доверие и легкость, с которой они считают себя центром вселенной", - привели в пресс-службе слова Апексимовой.

В спектакле играют Надежда Флерова, Инна Сухорецкая, Дарья Авратинская, Роман Колотухин, Артем Будиков, Сергей Цимбаленко, Кирилл Янчевский.