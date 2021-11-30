Московская филармония представит абонементы современной музыки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московская филармония в декабре запустит две новые абонементные программы, посвященные современной музыке. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе филармонии.

"В нынешнем сезоне Московская филармония представляет четыре новых абонемента, полностью посвященных современной музыке. Два из них стартуют в первой половине декабря", - рассказали организаторы.

Первым стартует абонемент "Новая музыка: диалог цивилизаций", который предлагает слушателям сопоставить знаковые партитуры второй половины XX - начала XXI веков, принадлежащие представителям различных композиторских школ. Он откроется в Концертном зале им. Чайковского 10 декабря выступлением Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валентина Урюпина. Прозвучат Концерт для двух фортепиано с оркестром ("Диалоги") Бернда Алоиса Циммермана и Первая симфония ("Реквием") Александра Локшина. Солировать будут пианисты Пьер-Лоран Эмар и Тамара Стефанович.

На следующий день там же начнется абонемент "Другое пространство. Weekend". "Он призван воссоздать атмосферу любимого публикой фестиваля и трижды в течение сезона представит субботние марафоны из трех концертов, каждый в одном отделении", - пояснили в филармонии. В первом марафоне участвуют Пьер-Лоран Эмар и Тамара Стефанович, ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, альтист Сергей Полтавский и контратенор Михаил Широченко, а также скрипачи Даниил Коган, Роман Минц и Айлен Притчин. Концерты начнутся в 18:00, 21:00 и 22:30.