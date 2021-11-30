Представители 30 стран стали участниками международного кинофестиваля в Ингушетии

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Золотая башня" стартовал в Ингушетии, его участниками стали представители 30 зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Седьмой по счету кинофестиваль "Золотая башня" начал свою работу в Ингушетии. На конкурс заявлено более 50 художественных и документальных фильмов из 30 стран, в числе участников фестиваля - Россия, Эстония, Кыргызстан, Мексика, Азербайджан, Украина, Казахстан, Узбекистан, республики СКФО и другие. В домах культуры трех населенных пунктов республики - Нестеровское, Зязиков-Юрт и Вежари - пройдут показы представленных в конкурсной программе работ российских и зарубежных режиссеров", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в этом году открытие кинофестиваля не стало масштабным, учитывая действующие в республике ограничительные меры. В состав жюри вошли известные искусствоведы Ингушетии и России, которые в рамках фестиваля проведут встречи со зрителями.

"С каждым годом фестиваль в Республике Ингушетия приобретает все более важный статус индустриальной площадки для кинематографистов из разных уголков мира, на которой обсуждаются актуальные проблемы современного кинематографа. Таким образом, фестиваль расширяет свои горизонты, продолжая служить благородной миссии - сохранению культурных традиций и исторической памяти народов", - написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В пресс-службе правительства отметили, что победители будут определены в 16 номинациях. Лауреаты получат специальные дипломы, золотые статуэтки в виде уменьшенной копии средневековой ингушской башни и памятные подарки. Фестиваль продлится до 4 декабря.

Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист России Клим Лаврентьев. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.