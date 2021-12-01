В Москве представят работы Анатолия Зверева, неизвестные широкой публике

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выставка "Я люблю Зверева", приуроченная к 90-летию со дня рождения художника, открывается в Музее AZ. Проект представляет около 140 его работ, большинство из которых не выставлялись для широкой публики.

"В экспозиции новой выставки зрители увидят около 140 живописных и графических работ Анатолия Зверева, большая часть которых никогда не выставлялась ранее. Куратор выставки Полина Лобачевская и главный хранитель Наталья Волкова отобрали шедевры из шести частных коллекций", - говорится в сообщении Музея AZ.

На выставке представят работы из коллекций бизнесменов Давида Гольдферта и Сергея Александрова, врача Марка Курцера, директора музея современного искусства ART4 Игоря Маркина и генерального директора Музея AZ Наталии Опалевой.

"Коллекционирование - это всегда выбор, в котором человек руководствуется своим вкусом, знаниями, интуицией... Создание выставочного проекта - это, прежде всего, отбор, особенно когда имеешь дело с таким плодовитым художником как Анатолий Зверев. Но каким же радостным и приятным был этот отбор - куратор в диалоге с директором музея и хранителем "снимал сливки" с первоклассных коллекций", - процитировали в пресс-службе куратора выставки Полину Лобачевскую.

Выставку сопровождает одноименный фильм режиссера Елены Лобачевской. Кинокартина, посвященная художнику и коллекционерам, специально подготовлена для музея AZ. Кроме того, на выставке демонстрируется два анимационных фильма по рисункам Зверева к произведениям Гоголя "Шинель" и "Записки сумасшедшего".

Как отметили в музее, выставочный проект "Я люблю Зверева" станет кульминацией своеобразного арт-марафона, посвященного 90-летию художника. В нем также принимают участие Зверевский центр с выставкой "Зверев и шашки. Chеckers party", Музей ART4 с выставкой "Майская ночь или Утопленница", Галерея "Веллум" и выставка "Анатолий Зверев. Здесь должен быть лес" и Нью-Йоркский Институт Харримана - выставка "Анатолий Зверев (1931-1986). Коллекция Фонда Колодзей".

О художнике

Анатолий Зверев (1931-1986) - художник-нонконформист, представитель второй волны русского авангарда, которого Пабло Пикассо называл "лучшим русским рисовальщиком". Его работы, в том числе, находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства в Нью-Йорке. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения художника.