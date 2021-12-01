Сокуров представит в Турине мировую премьеру восстановленной версии фильма "Молох"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров лично представит на Международном кинофестивале в Турине в среду мировую премьеру восстановленной на "Ленфильме" версии фильма "Молох". Об этом ТАСС сообщила креативный продюсер культурно-выставочного центра петербургской киностудии Александра Ахмадщина.

"Восстановленную версию "Молоха" в Турине представят Александр Сокуров и [генеральный директор "Ленфильма"] Федор Щербаков. Реставрация делалась при личном участии мастера", - сказала Ахмадщина.

Как рассказала ТАСС руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии "Ленфильм" Ирина Павлова, речь идет о приведении художественного произведения в тот вид, в котором он был впервые представлен зрителям. "В содружестве с Госфильмофондом, который нам оцифровал эту версию фильма, мы стали проводить восстановительные работы", - отметила она.

Поскольку проект осуществлялся при личном участии Сокурова и звукорежиссера картины Владимира Персова, можно быть уверенным, что замысел авторов был полностью перенесен в восстановленную копию, добавила Павлова. "То, что нам посчастливилось поработать с нашими двумя классиками, которые создавали это произведение, - это большая удача", - подчеркнула она.

"Технологии изменились, и сейчас современные средства не позволяют посмотреть фильм в том виде, в котором он существует, - пояснила Павлова. - [Работая над восстановлением,] мы ничего не меняли: мы ничего не перекрашиваем, мы не меняем звук. Я бы назвала это возвращением к первоначальному изображению, к первоначальному звуку". Планируется, что 15 декабря восстановленную версию "Молоха" представят и на "Ленфильме". Показ будет открывать масштабную выставку "Одинокий голос человека", посвященную творчеству Сокурова и приуроченную к 70-летию мастера.

Премьера исторической драмы "Молох" состоялась в 1999 году. Фильм рассказывает об одном дне из жизни Адольфа Гитлера. Картина была удостоена наград на различных киносмотрах, в их числе - приз "За лучший сценарий" на Каннском фестивале 1999 года.