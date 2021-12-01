В Благовещенске впервые пройдет дальневосточный театральный фестиваль для детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первый дальневосточный театральный фестиваль для детей в возрасте от пяти лет впервые пройдет в Благовещенске. Для участников проведут мастер-классы, встречи и лекции с театральными критиками и искусствоведами, приглашенными из центральных регионов России, сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

"Первый и единственный на Дальнем Востоке театральный фестиваль для детей и о детях "Территория детства" объединит все профессиональные дальневосточные театры, чьи спектакли для детей 5-15 лет будут признаны лучшими из лучших. В рамках фестиваля "Территория детства" пройдут мастер-классы, творческие встречи, лекции, экскурсии, аукцион детских пьес, обсуждения спектаклей и их профессиональные разборы с театральными критиками и искусствоведами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преподавать будут специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Благовещенска.

Фестиваль пройдет с 8 по 15 июня 2022 года на площадках Амурского областного театра драмы и Амурского областного театра кукол в Благовещенске. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, на его реализацию выделено около 10 млн рублей. Программа поддержана министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Амурской области, администрацией Благовещенска.

Прием заявок для участия стартовал 1 декабря на сайте проекта и завершится 15 февраля.