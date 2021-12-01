"Цветочный джем" в Москве получил главную награду премии в сфере ландшафтной архитектуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Цветочный джем", проходивший в Москве с 1 сентября по 1 октября, победил в номинации "Событие года" в рамках XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Два столичных проекта получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Победителем в номинации "Событие года" стал фестиваль "Цветочный джем", который проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. А награды в номинации "Лучший выставочный сад" удостоен проект "Сад водных растений", который во время фестиваля можно было увидеть на площадке перед входом в ЦУМ", - говорится в сообщении.

"Цветочный джем" стал первым фестивалем из цикла "Московских сезонов", который прошел в городе после частичного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. В эти дни в центре Москвы было оформлено 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5,5 тыс. кв. м.

"Проекты "Цветочного джема" служат примером современного качественного преобразования открытых общественных пространств, создают в Москве острова живой природы и качественно меняют жизнь горожан. Благодаря этому фестивалю столицу украшают неповторимые сады, которые созданы талантливыми ландшафтными архитекторами", - процитировали в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя Департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.

В рамках проведения "Цветочного джема" в Москве у входа в ЦУМ был установлен "Сад водных растений", который состоял из огромных аквариумов с цветущими нимфеями. Эти водные лилии были представлены в Москве впервые.

В тексте поясняется, что после завершения фестиваля временные сады демонтировали, а растения из них перенесли и высадили в других местах. Свыше 35 тыс. деревьев, кустарников и многолетников высадили в городских скверах, парках, а также дворах в разных районах Москвы, а большинство растений из "Сада водных растений" передали в "Аптекарский огород".