Кехман: решение о возможности объединения МХАТ и МХТ должно принимать Минкультуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение о возможном объединении Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького и Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова должно принимать Министерство культуры РФ. Такое мнение выразил в среду генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мое мнение: это решение должно приниматься [министром культуры РФ] Ольгой Борисовной Любимовой. Она знает, с кем проконсультироваться. Она - правнучка Качалова Василия Ивановича, она знает об этом вообще все, большего профессионала в понимании театра я не знаю. В этой ситуации, я думаю, за нас примут это решение", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности объединения МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.

Кехман признался, что не знает, как можно будет управлять коллективом в случае объединения театров. "Тогда будет 200 артистов, - продолжил он. - Как этим управлять? И кто тот человек, который может этих людей сплотить и, как говорит, не побоюсь этого слова, мой товарищ Владимир Машков, сделать единство индивидуальностей. Потому что это - единственный принцип, который возможен с таким коллективом".

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра.