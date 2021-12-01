Ролики-победители рекламного фестиваля "Каннские львы" покажут в "Художественном"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Показ роликов-победителей 67-го рекламного фестиваля "Каннские львы" пройдет 13 декабря в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"13 декабря в 19:30 в Большом зале состоится презентация роликов-победителей рекламного фестиваля "Каннские львы" 2021 года. В программу войдут 75 работ с участием известных актеров, спортсменов и политиков. Зрители "Художественного" увидят новую программу первыми в мире", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что подборка включает в себя 75 работ, среди которых есть мелодрамы, комедии, детективы и даже триллеры. Все они не только рассказывают истории успеха всемирно известных брендов, но и ломают стереотипы. В главных ролях - известные актеры, исполнители, ведущие, спортсмены и политики. Среди них - Том Хэнкс, Эллен Дедженерес, Леди Гага, Билли Айлиш и Dr. Dre, Коби Брайант и сестры Уильямс. Каждый ролик - это настоящее остросюжетное короткометражное кино, поэтому полуторачасовой показ будет интересен как профессионалам рекламного дела, так и киноманам.

Международный фестиваль креативности "Каннские львы" (Cannes Lions International Festival of Creativity) - это самое крупное и авторитетное событие в мире рекламы и маркетинга, крупнейшая в мире награда в области коммуникаций. Негласно считается "Оскаром" в области рекламы и PR.