Музей Москвы организует специальные экскурсии по городу в честь своего 125-летия

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Специальные экскурсии по столице и по Музею Москвы проведут сотрудники учреждения в честь его 125-летия. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"1 декабря Музею Москвы исполняется 125 лет. К своему юбилею музей запланировал целую программу мероприятий, которые по-новому расскажут о столице. Так, Городское экскурсионное бюро проведет специальные экскурсии по городу и музею. В программе: прогулки по Театральной площади, улицам Петровке, Кузнецкий Мост, Тверской и соседним переулкам в компании с лучшими приглашенными москвоведами за 125 рублей, бесплатные экскурсии по музею и прогулки по местам, связанным с историей Музея Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В четверг, 2 декабря, пройдет экскурсия "Что здесь творится? Современная архитектура на Тверской". Участников прогулки познакомят с московской архитектурой последних 20-30 лет. Историк архитектуры и инженерного искусства, основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов расскажет, что такое постмодернизм, эклектика и средовой подход, кто такие Сергей Ткаченко, Андрей Боков, Андрей Меерсон и как можно охарактеризовать "лужковскую" архитектуру. Начало мероприятия в 13:00.

"Также в этот день состоится экскурсия "Царство проходных дворов между Тверской и Петровкой". Маршрут между Тверской и Петровкой пролегает по трем заповедным переулкам, соединенным проходными дворами, которые неизвестны даже большинству москвичей. Место сбора экскурсионной группы у памятника Пушкину на Пушкинской площади в 15:00", - говорится в сообщении.

О музее

Музей Москвы основан в 1896 году. Он располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тысяч единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово и Центр Гиляровского.