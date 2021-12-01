На первом в Якутии фестивале короткометражных фильмов создадут базу волонтеров кино

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. База волонтеров кино будет создана в рамках первого в Якутии республиканского фестиваля короткометражных фильмов "Республика кино". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Мы подумали, почему бы не иметь такую базу волонтеров? <…> Есть актерская база, также и будет волонтерская база, потому что на съемках всегда не хватает людей. Всегда нужны волонтеры, помощники, ассистенты. Очень многие так и пришли в кино", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что запись желающих будет вестись в течение всего фестиваля.

"Кино должно развиваться, люди должны приходить новые, расти, чтобы ничего не устаревало, обновлялось. Для этого нужна наша база, я надеюсь, она будет работать", - добавил собеседник агентства.

Республиканский фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино" открылся в среду. Он проходит в Якутии впервые. С 1 по 4 декабря в Якутске состоится показ фильмов-финалистов фестиваля, пройдут мастер-классы ведущих якутских кинематографистов и обучающие лекции гостей фестиваля. Организаторами мероприятия выступают региональное Министерство культуры и духовного развития и кинокомпания "Сахафильм".

В республике работают более 20 киностудий и творческих коллективов. По данным регионального Минкульта, за 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных кинокартин. Якутские фильмы посмотрели десятки миллионов зрителей как в России, так и по всему миру.