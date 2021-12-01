Путину рассказали о планах снять на "ГЭС-2" новую "Санта-Барбару"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время посещения Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве ознакомился с планами снять новую версию сериала "Санта-Барбара" с участием посетителей культурного пространства.

Глава государства побывал в новом культурном центре "ГЭС-2" в среду. Экскурсию для него провели мэр столицы Сергей Собянин, руководитель фонда V-A-C, председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон и сооснователь фонда Тереза Иароччи Мавика.

"Вы видите, здесь немного заставлено. Здесь сейчас идет съемка, мы переснимаем мыльную оперу "Санта-Барбара", - отметила Мавика, демонстрируя Путину одну из площадок культурного центра. "Будут приходить посетители, будут и артисты, и посетители, и будут сами участвовать в каких-то съемках серий "Санта-Барбары", - пояснил Михельсон.

"Я думаю, отбоя не будет точно", - прокомментировал мэр Москвы Собянин. "Желающих появится много", - согласился Путин.

Мавика пояснила эту идею тем, что "современное искусство России появилось 30 лет назад, и когда в начале 1992 года в Россию пришла "Санта-Барбара", это было странно, какие-то новые, чужие модели, и все равно люди остались привязаны к этой модели".

"А сейчас мы задаем себе вопрос - и так называется наша выставка - "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?" Имеется в виду культурная колонизация, - добавила она. - Это будет на русском языке. Мы все перевели, и сейчас <...> это наша "Санта-Барбара".

ГЭС с винной историей

Михельсон рассказал президенту об истории ГЭС-2, однако сходу не смог вспомнить имя архитектора этого сооружения. "Построена она была… Мне называли…", - задумался Михельсон. "[Василием] Башкировым", - выручил бизнесмена президент. Затем Путин продемонстрировал и более глубокие знания истории города. "На этом месте в 18-м веке был винно-солевой двор", - рассказал президент, удивив этим своих собеседников.

Михельсон и Собянин рассказали Путину о том, как шла реконструкция объекта, какие предварительные работы проводились, в том числе по расширению близлежащей набережной, реконструкции части Патриаршего моста. По словам Собянина, зимой в этом вновь созданном культурном пространстве планируется открыть каток, установить елку.

Михельсон рассказал и о том, что в ходе реконструкции фундамент ГЭС-2 был полностью заменен, а само здание станции во время этих работ было поднято на домкратах. Собянин в связи с этим отметил, что "это крупнейший проект по реконструкции исторических промышленных зданий, не только в Москве, но и за последние годы один из крупнейших проектов в мире".

Представители культурного центра также сообщили Путину, что здание Дома культуры "ГЭС-2" представляет собой уникальный образец индустриальной архитектуры ХХ века. Обычно в таких строениях использовался красный кирпич, а бывшая городская электростанция состоит из легких, воздушных конструкций.

Создатели нового культурного объекта постарались сохранить исторические фермы, металлические колонны, а во время реставрации в "какой-то момент здание просто висело в воздухе над огромным котлованом". Также в проекте были использованы экологичные технологии, например, солнечные панели, которые обеспечивают часть энергии для здания, а также приспособления для сбора дождевой воды.

Экспозиция и звукозапись

В сопровождении Собянина и Михельсона президент осмотрел и выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!".

"Да, впечатляет. Здорово, спасибо", - сказал Путин, осмотрев выставочный зал, где была представлена экспозиция, посвященная городскому карнавалу.

Завершилось посещение культурного центра осмотром студии звукозаписи.