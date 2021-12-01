"Любэ", Сурганова, Певцов и Крючкова выступят на юбилее "Цеха поэтов"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа "Любэ", Светлана Сурганова, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова и другие музыканты и актеры 4 декабря примут участие в мультимедийном концерте-спектакле к 110-летию основная творческого объединения "Цех поэтов". Об этом сообщила в среду пресс-служба концертного агентства NCA.

"Каждый из участников концерта-спектакля представит свое видение гениальных стихов, наглядно подчеркивая, что без "Цеха поэтов" отечественное искусство и даже русский язык были бы совсем иными", - отметили организаторы. В спектакле также примут участие современные поэты - участники творческого объединения "Бронзовый век поэзии и прозы".

Объединяющий музыку, театр и видеоарт проект расскажет о великих поэтах прошлого, формировании акмеизма как литературного течения Серебряного века, а также о любви, дружбе и патриотизме, выраженном через искусство. Шоу будет транслироваться на сайте концертного агентства и на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Цех поэтов" - литературное содружество, в свое время собравшее таких мастеров слова, как Николай Гумилев, Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие. Они сформировали литературное течение "акмеизм". Объединение оставило последователей в различных уголках России и мира, оказав значительное влияние на развитие русской литературы.