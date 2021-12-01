Прилепин считает, что решение о выборе худрука МХАТ должна принимать Доронина

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель худрука МХАТ имени М. Горького Захар (Евгений) Прилепин считает, что решение о выборе художественного руководителя театра должна принимать его президент Татьяна Доронина.

"Думаю, что такие решения должна принимать Татьяна Васильевна Доронина", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос ТАСС о том, как бы он отнесся к предложению стать худруком МХАТ.

Также Прилепин сообщил, что ему не поступало предложение от генерального директора театра Владимира Кехмана стать худруком. Свои отношения с генеральным директором театра Владимиром Кехманом он охарактеризовал как рабочие.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков. 27 октября 2021 года стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман. 1 ноября Бояков сообщил, что покидает театр.