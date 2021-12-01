Минкультуры представило проект павильона на Венецианской биеннале 2022 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проект российского павильона на Венецианской биеннале 2022 года представили на заседании художественного совета под председательством статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой.

"Мы будем продолжать оказывать команде павильона России на биеннале поддержку, необходимую для дальнейшего развития этого уникального пространства, где богатые традиции нашей культуры встречаются с новыми тенденциями и обретают новые формы", - привели слова Маниловой в пресс-службе. Манилова подчеркнула, что международное жюри отметило проект павильона России специальным упоминанием на прошедшей 17-й архитектурной биеннале в Венеции, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

В рамках заседания куратор Раймундас Малашаускас и художники Александра Сухарева и Кирилл Савченков впервые представили проект российского павильона в 2022 году. Они также рассказали о его концепции и основных идеях, в числе которых зеркальные отражения, химические реакции, исследования пейзажа, звук, фотографии и перформанс. "Наш проект - это переосмысление принципов времени, пронизанное историей русской культуры, научной фантастикой и тенденциями в современных технологиях", - подчеркнул Малашаускас.

Венецианская биеннале - международная художественная выставка, которая проводится раз в два года, чередуясь с биеннале архитектуры, с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, он был построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В этом году отреставрированный павильон, который был максимально приближен к концепции изначальной функциональной и художественной задумки, стал частью российской экспозиции для архитектурной биеннале, перенесенной с прошлого года на текущий.