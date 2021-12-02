Музыканты из Аргентины, Германии и Франции выступят на фестивале Ростроповича в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Москве со 2 по 11 декабря. Его основной площадкой станет зал "Зарядье", где выступят музыканты и коллективы из Аргентины, Германии и Франции, сообщили ТАСС в Фонде культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича.

Традиционно фестиваль открывался 27 марта - в день рождения легендарного виолончелиста. В 2020 году смотр был отменен из-за начавшейся пандемии коронавируса. "В этом году впервые за 12 лет пришлось отступить от традиции: бушующая в мире пандемия заставила изменить планы", - пояснили организаторы.

Фестиваль откроет Камерный оркестр Мюнхенской филармонии. В программе прозвучат "Старинные песни и танцы для лютни" Респиги, "Смерть и девушка" Шуберта и Малера. Концерт для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна исполнит немецкий виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт. Другой коллектив из Германии - Квартета саксофонов SIGNUM - на следующий день представит оригинальное переложение произведений Баха, Дворжака, Барбера, Пьяццоллы и Бернстайна.

Четвертого декабря гостей фестиваля ждет "Вечер танго" с известным аргентинским бандонеонистом Карлосом Буоно и его ансамблем. Немецкий баритон Маттиас Герне и французский пианист, победитель последнего Конкурса им. Чайковского Александр Канторов дадут концерт 7 декабря. Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова 8 декабря сыграет произведения Шостаковича, Караева и Гершвина и вместе с французом Готье Капюсоном - Первый виолончельный концерт Шостаковича.

Финальный вечер фестиваля, совпавший с днем памяти супруги Ростроповича, оперной певицы Галины Вишневской, пройдет на сцене ее Центра оперного пения. В программе "Неизвестный Шостакович" будут исполнены две неоконченные оперы композитора - "Игроки" по Гоголю и "Большая молния".

Фестиваль был учрежден фондом Ростроповича в 2010 году в память о музыканте. Основатель и художественный руководитель смотра - дочь виолончелиста Ольга Ростропович. Концерты фестиваля за прошедшие годы посетили около 100 тыс. слушателей.