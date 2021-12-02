Росгосцирк проведет специальные показы к Международному дню инвалидов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Благотворительная акция "Доктор Цирк" пройдет 3 декабря во всех филиалах Росгосцирка к Международному дню инвалидов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Встреча артистов и зрителей на манеже состоится в особом, комфортном для гостей формате: юным жителям с ограниченными возможностями здоровья покажут часть циркового представления - 45-60 минут, а музыкальное сопровождение сделают тише на 30%", - рассказали в Росгосцирке.

Ивановский цирк пригласит жителей города на открытую репетицию новогодней программы, после которой у ребят будет возможность пообщаться с артистами. В Брянске представители цирковых студий дадут мастер-классы для желающих. В Волгограде на встречу с "Доктором Цирком" придут воспитанники школы-интерната, ребята из реабилитационного центра, подопечные благотворительного фонда, для которых администрация цирка подготовила подарки.

Участие в акции будет бесплатным, пригласительные билеты цирки выдают как детям, так и сопровождающим, уточнили в компании.

"Глобальная цель, которую ставит перед собой Росгосцирк, организовывая эту акцию, - донести до общества мысль о равных правах всех жителей страны, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья", - пояснили в пресс-службе.