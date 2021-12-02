Коллекция русских литературных рукописей ушла с молотка в Лондоне за $1,2 млн

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Частная коллекция русских литературных рукописей была продана в Лондоне за £876,5 тыс. ($1,2 млн). Об этом ТАСС сообщили в четверг в аукционном доме Christie's, который с 17 ноября по 1 декабря проводил онлайн-торги под названием "Изгнанники и идеалисты: частная коллекция русских литературных рукописей".

Всего на продажу было выставлено более 250 лотов, охватывающих два века русской словесности от 1800 года до наших дней. В торгах участвовали клиенты из 16 стран с пяти континентов, 38% лотов было куплено новыми покупателями.

Топ-лотом торгов стал автограф написанного в 1936 году для детского журнала "Чиж" стихотворения Даниила Хармса (1905-1942) "Тигр на улице". Он ушел с молотка за £75 тыс. ($100,8 тыс.), превысив предварительную оценку в 25 раз.

Краткая рукописная автобиография Михаила Булгакова (1891-1940) на трех листах из письма Алисе Левенталь была продана за £37 тыс. ($50,4 тыс.). Этот написанный в 1927 году текст изначально предназначался для издания Бориса Козьмина "Писатели современной эпохи. Био-библиографический словарь русских писателей XX века" (1928). Он был изъят до печати, так как в нем содержалось упоминание Льва Троцкого. Фотография Булгакова 1927 года с дарственной надписью Владимиру Немешаеву, библиофилу и начальнику авторского отдела Управления по охране авторских прав, нашла своего нового владельца за £32,5 тыс. ($43,7 тыс.).

Автограф стихов Анны Ахматовой (1889-1966) из цикла "Слава миру", который был опубликован в журнале "Огонек" в попытке вызволить из тюремного заключения ее сына, ушел с молотка за £18,8 тыс. ($25 тыс.) при оценке в £2-3 тыс. ($2,7-4 тыс.).

"Мы очень довольны результатами торгов, посвященных этому замечательному собранию русских литературных автографов, - прокомментировал результаты аукциона руководитель отдела книг и рукописей Christie's Томас Веннинг. - Качество и редкость представленных экземпляров нашли отклик в сердцах коллекционеров со всего мира. Подготовка к торгам была крайне увлекательной. Мы открыли для себя всю широту охвата международных связей русских писателей, что нашло отражение и в результатах самого аукциона, в котором приняли участие клиенты из 16 стран с пяти континентов. Неожиданным, но крайне приятным сюрпризом стал главный топ-лот - автограф абсурдистского стихотворения Даниила Хармса "Тигр на улице", - ушедший с молотка за сумму, в 25 раз превысившую оценочную стоимость".