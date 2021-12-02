В Свердловской области планируют снять фильм об Уральском добровольческом танковом корпусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Команда Свердловской киностудии займется созданием сценария художественного фильма об Уральском добровольческом танковом корпусе - съемки фильма планируется реализовать при помощи создаваемой в регионе кинокомиссии, которая будет заниматься привлечением кинокомпаний в регион и помощью в организации съемок. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"Сегодня договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть - история Уральского добровольческого танкового корпуса. <…> Киностудия займется архивами, изучит историю, подготовит сценарий. И затем мы через механизм кинокомиссии эту идею воплотим", - написал он.

Губернатор отметил, что подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса - это подвиг, о котором надо рассказать "с особым вниманием и с большой любовью".

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое создали в 1943 году на добровольные взносы жителей Урала. Он был оснащен оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне - Пермский край). Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги.

Ранее Министерство культуры России сообщало о перезапуске работы киностудии и назначении ее нового гендиректора - им стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Отмечалось, что одна из задач перезапускаемой киностудии - увеличение числа выпускаемых картин. Свердловскую киностудию открыли в 1943 году, на ней сняли более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.