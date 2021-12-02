Симфонический оркестр Мариинки во главе с Валерием Гергиевым даст два концерта в "Зарядье"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра во главе с народным артистом России Валерием Гергиевым 5 декабря дважды выступит в столичном концертном зале "Зарядье". В основе двух разных программ - произведения Антона Брукнера и Дмитрия Шостаковича, сообщила в четверг пресс-служба театра.

"В дневном концерте 5 декабря (15:00) прозвучит Четвертая ("Романтическая") симфония Антона Брукнера. Украшением этой программы обещает стать выступление сопрано Альбины Шагимуратовой, которая исполнит виртуозную концертную арию Моцарта "Exsultate, jubilate" ("Возрадуйтесь и возликуйте!")", - рассказали в пресс-службе.

В программу вечернего концерта (19:00) вошли Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича и Второй скрипичный концерт Сергея Прокофьева, произведения-ровесники, создававшиеся в середине 1930-х годов. Сольную партию в концерте Прокофьева исполнит лауреат Международного конкурса имени Чайковского, воспитанник Московской консерватории Павел Милюков.

Как сообщает пресс-служба Мариинского, 11 декабря оркестр Валерия Гергиева отправится в гастрольный тур по Европе, а 22 декабря вновь приедет в Москву, чтобы исполнить вместе солистами и хором Мариинского театра оперу "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова в Концертном зале имени Чайковского.