Новую книгу Яна Фабра о тренингах для артистов представили в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Презентация новой книги известного бельгийского художника, театрального режиссера и драматурга Яна Фабра - "От акта к актерству. Руководство для перформера XXI века" - прошла во вторник в Большом драматическом театра им. Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Издание представляет собой 500-страничный учебник, досконально описывающий метод работы Фабра с артистами через систему оригинальных тренингов.

"Мы десять лет работали над этой книгой вместе с моим соавтором Люком Ван Ден Дрисом. Нам также помогали очень активно мои перформеры, которые много лет сотрудничают со мной и прошли всю эту методику. <…> Некоторые работают со мной больше 20 лет, и я могу сказать, что они воплощают собой мою методику", - сказал Фабр на презентации (по видеосвязи). Он отметил, что русскоязычное издание книги вышло первым. "Как раз где-то в данный момент выходят книги - переводы учебника на болгарский язык, на сербский, на итальянский, в Германии выходит книга, но русская была первой", - добавил автор.

По его словам, в книге представлен своего рода практический инструментарий, позволяющий "отточить те свойства, качества и умения, которые уже есть у человека - как физические, так и ментальные". Книга составлена таким образом, что режиссеры, актеры и люди, интересующиеся театром, могут, изучив ее, "понять теорию и практику физиологического актерства", пояснил он. Фабр уверен, что "в целом любой [человек] может постичь эти основы, пропустив их через себя в процессе прочтения книги".

Книга содержит несколько глав: "Принципы перформанса", "Упражнения", "Перформативные импровизации", "Хореографические и перформативные модели" и "Рекомендации". "[Фабр] приводит как свои ориентиры Антонена Арто, Эдварда Гордона Крэга, [Ежи] Гротовского, безусловно, и [Всеволода] Мейерхольда, потому что его метод погружен очень сильно в физиологию. <…> Именно на этом глубинном исследовании физиологии актера-перформера основаны все его принципы перформанса", - отметила на презентации редактор русскоязычной версии Жанна Зарецкая.

Соавтор Фабра Люк Ван Ден Дрис считает, что представленная книга - это "своего рода манифест, который <…> дает представление о новом театре, о том театре, который будет царить в XXI веке". "Корнями этот театр уходит в традиции, но мы имеем дело с совершенно новым ощущением театра, ощущением людей, которые занимаются этим театром. В этом смысле данная книга - это в том числе философское эссе, погрузившись в которое, можно ощутить все те новые веяния и тенденции, которые в общем, наверное, должны быть в каждом из нас (не только в актерах, но и просто в людях)", - сказал он.

По мнению художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, "очень важно, что эта книга появляется здесь, у нас в России, в стране, где очень сильна традиция, где сильны театральные традиции - Станиславский, Мейерхольд, Таиров [и другие]". "Я думаю, что очень важно для театрального сообщества, для практиков театра познакомиться с неожиданной стороной нашего дела. Потому что это путь перформера, это иной взгляд на наше искусство, на нашу профессию", - сказал он.

Могучий напомнил, что в БДТ с успехом идет спектакль "Ночной писатель" - первая репертуарная режиссерская работа Фабра в России. Он также выразил надежду, что его бельгийский коллега сможет приехать в Петербург в начале 2022 года. "Я надеюсь, что все-таки где-нибудь в феврале <…> Ян приедет сюда со своей командой, и мы еще раз повстречаемся и поговорим с ним о его методе, о его книге", - добавил он.

О Фабре

Ян Фабр - художник, театральный режиссер, перформер, драматург, сценограф, хореограф. Его относят к числу главных художников современности. Начав жизнь в искусстве в 70-е годы с провокационных перформансов и картин, нарисованных шариковой ручкой BIC и собственной кровью, в 80-е годы Фабр приходит к театральной режиссуре. В 1986 году он создал компанию Troubleyn (название - девичья фамилия матери Фабра), которая занимается проектами в области театра и танца, а также является творческой лабораторией художника.