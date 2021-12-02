Вышел новый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"

Новый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" опубликовали на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures.

В минутном ролике под заголовком "Дежавю" вперемешку показаны кадры как из предыдущих частей франшизы, так и из новой картины.

По сюжету фильмов, у людей возникает дежавю при сбое в Матрице.

В новой части франшизы к своим ролям вновь вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Также в фильме снялись Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие. Режиссером фильма выступила Лана Вачовски.

Премьера фильма в России запланирована на 16 декабря.