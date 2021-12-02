Любимова вручила деятелям культуры более 250 госнаград за 2021 год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила артистам более 250 государственных наград за 2021 год. Награждение состоялось в четверг в Большом театре, сообщила глава Минкультуры в Facebook.

"Более 250 государственных наград было вручено за 2021 год деятелям культуры и искусства. Сегодня состоялось вручение государственных наград деятелям культуры и искусства в Большом театре", - сказано в сообщении.

Так, народный артист СССР, балетмейстер и педагог Михаил Лавровский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, оперный певец, актер Московского театра оперетты Юрий Веденеев - орденом Александра Невского, режиссер-постановщик "Мосфильма" Александр Муратов - орденом Дружбы. Знак отличия "За благодеяние" получила певица и актриса, основатель и художественный руководитель московского Театра музыки и поэзии Елена Камбурова.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден поэт Владимир Вишневский, а почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" получили артисты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Алексей Камеш, Дмитрий Шаров и Михаил Шиленков.

Режиссер, артист Московского театра им. Моссовета Евгений Стеблов удостоен Почетной грамоты президента РФ, а заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко - благодарности президента РФ.