Худрук "Современника" представил в Москве кинодебют "День мертвых"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков представил в четверг свой дебютный фильм "День мертвых" в столичном кинотеатре "Иллюзион", передает корр. ТАСС. С сегодняшнего дня фильм также выходит в широкий прокат.

"Мы долго думали [о названии фильма], потому что рабочее название было "Родительский день". Так называлась пьеса Алексея Еньшина, по мотивам которой снят фильм. Но важно, что люди не должны бояться смерти, важно преодолеть этот страх", - рассказал Рыжаков ТАСС перед показом. По его словам, фильм покажут около 200 кинотеатров страны.

Драма "День мертвых" рассказывает о матери и сыне, которые в Родительский день (день поминания усопших) решают посетить могилы родственников. Поездка не только вскрывает давние проблемы в отношениях героев, но и сближает их. Главные роли в картине исполнили Александр Паль и Агриппина Стеклова. Название "День мертвых" также отсылает к одноименному мексиканскому празднику, посвященному памяти усопших, когда, согласно поверью, души близких посещают родной дом.

"Вся жизнь это наш опыт, все что в моей жизни было, все что я проживаю, все что меня окружает, мои ошибки, боль, страдания, конечно, все это выливается в фильм. <...> Я учусь у большого количества разных людей, у нас большой выбор людей, которые могут на тебя повлиять. <...> Я вырос на фильмах, которые ранили мое сердце и поражали. Если говорить об осознанном кинематографе, то, конечно, Тарковский заставлял думать, Михалков Никита Сергеевич заставлял сердце биться совершенно по-другому", - отметил режиссер, рассказывая о процессе работы над дебютом.

Помимо команды фильма, среди приглашенных гостей на премьере также были актеры Владимир Стеклов, Варвара Шмыкова, Марина Зудина, Елена Захарова, Ирина Безрукова, певица Алена Свиридова и другие.

Рыжаков с 2020 года является худруком театра "Современник", до этого восемь лет он был худруком Центра имени Мейерхольда. Рыжаков также ставил спектакли в МХТ им. А. П. Чехова, "Мастерской П. Н. Фоменко", театрах "Сатирикон" и "Практика", БДТ им. Г. А. Товстоногова. Лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику", многократный лауреат премии "Золотая маска".