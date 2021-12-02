Леонид Агутин получил три статуэтки премии "Виктория"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Леонид Агутин стал триумфатором Российской национальной музыкальной премии "Виктория" за 2021 год: он признан лучшим певцом и композитором, а его композиция "Включите свет" - "Песней года". Лауреатов объявили в четверг в Государственном Кремлевском дворце.

"Ребята, вы что, другие имена забыли? Зациклился на мне барабан, - пошутил Агутин, выходя на сцену за очередным призом. - Спасибо большое всем академикам. Это потрясающее доверие. Сегодня происходит что-то уникальное".

Члены Академии российской музыки, входящие в состав жюри премии, назвали лучшей певицей Полину Гагарину. В номинации "Поп-группа года" выиграла Artik & Asti, среди хип-хоп-исполнителей - Баста, среди рок-музыкантов - Земфира, которая не смогла приехать на церемонию. Открытием года в классической музыке стал пианист Иван Бессонов.

В категории "Городской романс" лучшей объявили композицию "Большая любовь" в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской. Танцевальным хитом года, по версии премии, стала песня Zivert "Рокки", саундтреком года - "А река течет" группы "Любэ" и Сергея Бурунова к фильму "Родные".

Поэтом года объявили Михаила Гуцериева за песню "По камням по острым", которую исполнил Филипп Киркоров, а клип на эту песню стал "Музыкальным видео года". Награду за лучший концерт получила оперная звезда Анна Нетребко за свое юбилейное шоу на сцене Государственного Кремлевского дворца, которая прислала видеоблагодарность.

Специальную награду за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру вручили композитору Александру Зацепину, отметившему в этом году 95-летие. Его композицию "Если б я был султан" из фильма "Кавказская песня" на церемонии исполнили Сергей Шнуров и группировка "Ленинград". Особый приз за вклад в развитие популярной музыки присудили Олегу Газманову, за уникальную гармонию песенной лирики и музыки - Александру Розенбауму.

О премии

Премия "Виктория" учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным, она вручается ежегодно с 2016 года. Победители определяются по результатам закрытого голосования жюри - членов Академии российской музыки, в числе которых - народные артисты России, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, известные продюсеры.