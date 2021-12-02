В Нижнем Новгороде представили спектакль к 800-летию города о Минине и ополчении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Смута", посвященного судьбе нижегородского купца, одного из организаторов народного ополчения 1611-1612 годов Кузьмы Минина, состоялась 2 декабря в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького, передает корреспондент ТАСС.

Постановщиком спектакля, в основе которого лежит пьеса Владимира Жеребцова "Прямой Кузьма Минин", выступил режиссер Московского государственного "Театра на Покровке" Геннадий Шапошников.

"Мы не ставили задачу создать историческую реконструкцию, потому что когда мы открыли материалы, то противоречивых мнений было много, даже речей самого Минина. Я думаю, что мы вовремя сделали пункт - отойти от желания раскопать какую-то историческую правду. Мы попытались сделать историю о человеке, который ежедневно делает выбор - быть ему человеком или не быть им", - рассказал журналистам Шапошников.

Жанр постановки он определил как народную драму, спектакль стал попыткой посмотреть на фигуру Кузьмы Минина, как на человека, сформированного его эпохой, и осмыслить причины появления ополчения против польской и шведской интервенций в период Смутного времени. По словам режиссера, "Смута" рассказывает "о выборе жизненного пути".

В спектакле задействована практически вся труппа театра. Роли в нем исполняют народный артист России Валерий Никитин, заслуженные артисты России Сергей Блохин, Александр Мюрисеп, Александр Сучков, артистки Людмила Штепанова и Марина Львова. При этом сам режиссер рассказал, что главную роль выделить сложно. Так, например, сам Минин на протяжении первого акта остается в тени исторических событий, наблюдая за ними, и лишь во втором акте становится одним из главных действующих лиц наряду с Дмитрием Пожарским и патриархом Гермогеном.

Директор театра Борис Кайнов отметил, что ему хотелось видеть в спектакле некую визитную карточку Нижнего Новгорода. "Долгими путями мы шли к этому материалу, действительно хотелось сделать визитную карточку нашего Нижнего Новгорода о тех людях, которые спасли Россию, освободив от интервентов", - сказал руководитель театра. Спектакль будет идти до 11 декабря.

О Кузьме Минине

Кузьма Минин - русский военачальник и политический деятель. Родился в конце XVI века. Один из организаторов и руководителей Второго народного ополчения (1611-1612 годов) против польской и шведской интервенций в период Смутного времени, ближайший соратник князя Дмитрия Пожарского. В 1612 году силы ополчения под командованием Минина и Пожарского освободили Москву от польско-литовских войск.