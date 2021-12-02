Гала-ужин Russia in Vogue в поддержку российской моды впервые прошел в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Диана Решетняк, Софья Куликова/. Журнал "Vogue Россия" впервые провел ужин в поддержку российской моды в Москве 2 декабря, который станет ежегодной традицией в будущем. На нем 20 дизайнеров представили свои работы, вдохновленные красным цветом, а также объявили о запуске ежегодного конкурса для молодых дизайнеров "Vogue Старт", передает корреспондент ТАСС.

"Российскую модную индустрию принято упрекать в незрелости, а иногда и вовсе говорить, что ее нет. Наверное, стоило собрать вместе 20 дизайнеров - от самых заслуженных и состоявшихся до молодых и дерзких - чтобы понять, насколько это неверно. Чтобы убедиться, какой шаг вперед сделала Россия как кузница талантов и креатива. У дизайнеров, участвующих в проекте, очень разные истории успеха. Но объединяет их одно - вера в мечту", - рассказала ТАСС главный редактор "Vogue Россия" Ксения Соловьева.

Символично, что новая глава истории российской моды "создавалась" в стенах выставочного комплекса Государственного исторического музея, а чтобы подчеркнуть самобытность отечественных дизайнеров, в качестве моделей выступили также актрисы, певицы, бизнесвумен, балерины и журналистки.

Цвет русской души

Площадкой гала-ужина стал Музей Отечественной войны 1812 года вблизи Красной площади. Красные лучи освещали светлые мраморные залы, а гости разместились в закоулках красного лабиринта, чьими стенами стали яркие занавесы. У пресс-вола в фойе весь вечер появлялись дизайнеры со своими музами в образах, подготовленных специально для гала-ужина.

"Мы попросили 20 дизайнеров сшить наряды для своих муз совершено разного возраста, профессий, пола и придумать наряды вокруг красного цвета. Почему красный? Красная площадь, красный очень любим в России - это тот огонь, который пылает в наших сердцах. Для нас было очень важно показать не только опытных и заслуженных дизайнеров России, но и будущее российской моды - молодых, отчаянных, дерзких, креативных дизайнеров", - рассказала главный редактор "Vogue Россия" журналистам в преддверии гала-ужина.

Журналистка Ксения Собчак в этот вечер была одета в платье из ярко-красного тяжелого бархата с корсетом, а в волосы была сентиментально вплетена алая лента - весь образ напоминал о героинях рассказов о рыцарях. Автором ее образа стала дизайнер Ульяна Сергеенко.

Музой и моделью художницы Полины Осиповой стала режиссер и актриса Рената Литвинова, которая появилась в черном атласном платье с драпировкой. Образ Ренаты, как и она, остался недопонятым до конца: струящееся по рукам платье перетекало в перчатки, внизу платье украшал шлейф, и дополняли образ лаковые лодочки.

Дизайнер Роман Уваров пришел на гала-ужин с певицей Монеточкой, продемонстрировав, как красный мог бы вписать в культуру хиппи: легкие ткани, цветочная тематика, "казаки" с острым носом, украшения с натуральными камнями. Актриса Ирина Горбачева появилась в бархатном платье в пол в оттенке марсала от дизайнера Олега Овсиева. И хотя дизайнер немного отошел от заявленного красного, образ актрисы получился насыщенным и ярким за счет небольшого шлейфа платья, банта на воротнике и высоких черных сапог.

Также свои образы представили дизайнеры Расида Лакоба, Изета Гаджиева, Андрей Артемов, Александр Терехов, Алена Ахмадуллина, Алена Демина, Игорь Андреев и Маша Комарова, Нина Донис, Ненси Аветисян, Вика Газинская, Юлия Янина, Никита Чекрыгин, Игорь Чапурин, Женя Ким, Роман Кянджалиев и Полина Апреликова и Юлия Калманович.

Будущее российской моды

Если сам гала-ужин призван доказать яркость и состоятельность российской моды, то запуск конкурса "Vogue Старт" для молодых дизайнеров - продемонстрировать, что у нее не менее светлое будущее.

"Мне бы хотелось, чтобы у молодых людей со всех уголков России, которые только решают, чем хотят заниматься в жизни, появилась мотивация и вера в то, что однажды и они смогут быть частью серьезной индустрии под названием мода и легендарного бренда Vogue", - рассказала ТАСС Соловьева.

В рамках конкурса молодым дизайнерам одежды будет необходимо рассказать о себе, прислать фотографии и видео нескольких своих прошлых работ, снятых на моделях, и представить мудборд. Прием работ продлится до 31 марта 2022 года. В жюри конкурса войдут главный редактор, фэшн-директор и ведущие авторы Vogue.

Победителей объявят 1 июля. Среди призов: информационная поддержка на платформах "Vogue Россия", стажировка у ведущих российских дизайнеров и Гран-при - 1 млн рублей на производство новой коллекции.

Снова пандемия

По словам главного редактора "Vogue Россия", влияние пандемии не обошло стороной модную индустрию России - локальным брендам сложно выживать в таких условиях, им нужна поддержка и мотивация. Однако мероприятие демонстрирует их готовность бороться со сложностями и в таких условиях.

"Пандемия, с одной стороны, обострила интерес ко всему локальному: все стали ездить на Алтай, любить российские вина, даже сделали свою вакцину "Спутник". С другой стороны, в пандемию труднее всего выживать локальным игрокам, за плечами которых нет такой большой корпоративной поддержки. Это потребовало от людей творческих, часто витающих в облаках, новых навыков", - сообщила Соловьева.