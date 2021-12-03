Александринка покажет драму "Процесс" Аттилы Виднянского по роману Франца Кафки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Александринский театр покажет в пятницу премьеру спектакля "Процесс" режиссера Аттилы Виднянского по мотивам одноименного романа Франца Кафки. Это вторая работа на старейшей российской сцене художественного руководителя Венгерского национального театра, поставившего здесь пять лет назад "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому.

"Благодаря моему коллеге Валерию Фокину я впервые обратился к прозе Достоевского, а теперь вот и Кафки и познакомился с замечательной труппой Александринского театра. Это огромное счастье и великий труд, потому что мы параллельно вместе с актерами делаем инсценировку, пытаемся проникнуть в это огромнейшее фантастическое и очень современное произведение", - сказал Аттила Виднянский на встрече с молодыми петербургскими театралами.

Он признался, что любит протяженные, полифоничные спектакли, где можно углубиться в философию и образный строй произведения. В "Процессе" переплетаются сцены между сном и явью, мотивы суда земного и небесного, темы невиновности и поиска вины. Основная нагрузка в спектакле лежит на исполнителе роли Йозефа К. - молодом артисте Иване Трусе, которого режиссер назвал "актером-вулканом". "Французский актер и режиссер Жан-Луи Барро считал этот персонаж Гамлетом XX века, а я могу сказать, что это Гамлет XXI века тоже", - убежден мастер.

Развивая свой художественный метод, он добивается полного слияния в действии слова, пластики и музыки. При всей своей актуальности спектакль, по словам режиссера, не выходит на уровень политики, поскольку постановщик посчитал неинтересным для себя "актуализацию темы власти".

Cценографию и костюмы создала Мария Трегубова. В спектакле заняты ведущие и молодые артисты. Венгерский режиссер считает русского зрителя "очень тонким и чувствительным". Большим подарком для него было то, что после 5,5 часового спектакля "Преступление и наказание" он был награжден аплодисментами стоя. "Процесс", судя по прогону, будет идти четыре часа.

Немецкоязычный классик литературы XX века Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в Австро-Венгрии, умер 3 июня 1924 года. "Процесс" создавался в 1914-1915 годах, но опубликован роман был, как и многие произведения автора, уже после его смерти, в 1925 году.