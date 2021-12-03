В Москве представят выставку о становлении жанра панорам Венеции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Выставка "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" открывается в пятницу в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева в рамках перекрестного года музеев Италии и России. Экспозиция расскажет о становлении жанра и представит панорамы Венеции XV-XVIII веков.

"Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра "панорама Венеции" на протяжении веков, а также о панорамных видах города на воде "с высоты птичьего полета". Выставка покажет уникальные панорамы Венеции XV-XVIII веков, разглядывание которых в течение столетий вдохновляло европейскую публику совершать путешествия в город на воде. С помощью современных технологий будет воссоздана "Панорама Венеции" Джованни Бьязина, а также впервые на суд публики будут представлены фрагменты копии этой диорамы, созданные Джованни Бьязином и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке", - говорится в сообщении музея.

Как отмечают организаторы, проект зародился в Италии. Кураторы Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей особого сюжета - "панорама Венеции" - зародившегося в рамках жанра городского пейзажа ведуты. Также они изучали уникальную панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров. Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции - предшественницы прославленных Венецианских Биеннале современного искусства. Итальянская версия проекта с большим успехом прошла с июня по октябрь 2021 года в музее Кверини-Стампалья в Венеции.

"В итало-российской версии выставки произведения из собрания Музея архитектуры им. А. В. Щусева добавили в экспозицию тему венецианской ведуты XVIII века, не только сохранившей на холсте и бумаге изменившиеся или оставшиеся неизменными виды города, но и зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других венецианских художников", - рассказали в музее им. Щусева.

На московской выставке посетители также увидят, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт XVIII-XIX веков уникального города. Также экспонаты проекта продемонстрируют, как диорама Венеции Джованни Бьязина 1887 года стала предтечей европейского видового кинематографа конца XIX-XX веков.

Проект подготовили Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева, Итальянский Институт культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция), в том числе при поддержке посольства Италии в РФ в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022. Выставка будет работать до 27 февраля 2022 года.