МХАТ им. Горького представит премьеру спектакля "Женщины Есенина" по книге Прилепина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. МХАТ им. М. Горького представит в пятницу премьеру спектакля "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина в инсценировке Елены Исаевой, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Самое важное для меня - следующее: у нас Есенина очень часто представляют как такого сельского пастушка в пасторальных картинках, который стоит, обняв березку. <…> Конечно, и такой Есенин тоже существовал. Но тот Есенин, которого я вижу и которого я люблю, - это, безусловно, крупнейшей поэтический новатор, который отлично разбирался и владел всеми модернистскими навыками поэзии конца XIX - начала XX века, блистательно ориентировался и пользовался всеми поэтическими наработками", - сказал Прилепин ТАСС.

Сам спектакль он назвал удивительным, ярким, страстным и при этом неоднозначным и парадоксальным. "Это настоящий театр, настоящий Есенин", - добавил писатель. Он рассказал, что стоял за всем происходившим во время подготовки спектакля: от зарождения идеи до ее воплощения, и проговаривал с режиссером-постановщиком Галиной Полищук и ведущими артистами, занятыми в постановке, ее идеологию, звучание и стилистику. "Все получилось ровно так, как мне хотелось бы это видеть", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе театра, МХАТ расскажет зрителям о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве, будут приоткрыты тайны его детства и семьи.

Инсценировку по книге Прилепина "Сергей Есенин. Обещая встречу впереди" написала драматург, сценарист и поэт Елена Исаева. Главного героя играет Андрей Вешкурцев, роль матери Сергея Есенина исполняют Екатерина Стриженова и Лидия Кузнецова в разных составах, отца - Михаил Кабанов. Образы женщин поэта на сцене воплотили Мария Янушевская (Аня), Алиса Гребенщикова (Зина) и в разных составах Екатерина Волкова и Елена Захарова (Айседора Дункан).

Мнение гендиректора МХАТ

Как признался журналистам гендиректор театра Владимир Кехман, он испытывает тревогу в преддверие премьеры. "Очень тревожно. Первая большая задача стояла - чтобы это все, во-первых, произошло. Это сделано сейчас. Теперь главное, как при любой премьере, что скажет зритель, что скажут критики и как отнесется к этой премьере Татьяна Васильевна Доронина", - сказал Кехман.

Он отметил, что особенно волнуется, поскольку Доронина и сама в течение многих лет читала со сцены Есенина. "Мне важно очень, чтобы сегодня те люди, которые будут смотреть - и папы, и мамы, и люди, которым доверяет Татьяна Васильевна - все-таки сказали по-честному, насколько это справедливо так показывать жизнь Есенина", - добавил гендиректор. Он выразил надежду, что все произойдет на высоком художественном уровне.

Премьерные показы состоятся 3 и 4 декабря.