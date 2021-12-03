Детские фильмы из пяти стран покажут на кинофестивале Arctic Open в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Восемь детских фильмов из пяти стран покажут в конкурсной программе Пятого международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open, который пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе фестиваля.

"Дирекция фестиваля собрала специальную программу для семейного похода в кино: восемь фильмов для детей и подростков из России, Португалии, Норвегии, Турции и Канады. Темы, которые поднимают авторы, очень разные и злободневные: буллинг, поиск себя, взросление, отношение к людям с особенностями, социальное неравенство, экология", - говорится в сообщении.

В программу фестиваля вошла дебютная режиссерская работа Антона Богданова, известного российскому зрителю по роли Антохи в сериале "Реальные пацаны". В картине "Нормальный только я" наряду с Константином Хабенским и Максимом Виторганом снимаются дети с ограниченными возможностями. В Архангельске картину представит Виторган.

Среди других участников фестиваля - фильм "Африка" - трогательная история об овчарке Африке и мальчике Егорке, действие которой происходит во время блокады Ленинграда, анимационный фильм "Ангакусаджауджук: Ученик шамана" канадского режиссера Захариаса Кунука - представителя коренного населения самой крупной канадской территории Нунавут.

Из Португалии в Архангельск привезут короткометражный фильм-сказку "Твое время", из Норвегии - документальную короткометражную ленту о победах и поражениях мальчика Чарли с синдромом Аспергера "Серфер Чарли", фильм "Авако" расскажет историю влюбленности девочки-подростка в панка, а короткометражка "Мой брат Артем" о мальчике, затравленном одноклассниками и властной матерью.

О фестивале

Пятый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open пройдет с 9 по 12 декабря. В конкурсной программе 50 игровых, короткометражных и документальных фильмов. Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.