Кехман заявил, что рассуждения о новом худруке МХАТа им. Горького неактуальны до осени

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рассуждения о новом художественном руководителе Московского Художественного академического театра (МХАТ) им. Горького пока преждевременны, этот вопрос неактуален до осени 2022 года, заявил ТАСС в пятницу генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Что касается худрука, на сегодняшний день этот вопрос неактуален. Сегодня самый важный вопрос - дожить до мая, восстановить репертуар, который был здесь золотой коллекцией, и после этого сделать ремонт. И уже к 125-летию или когда мы начнем новый сезон - с сентября 2022 или с октября 2022 года - начать на эту тему думать и рассуждать. Сейчас все рассуждения на этот счет я считаю преждевременными", - заявил собеседник агентства.

Говоря о личности художественного руководителя, Кехман выразил мнение, что это должен быть блистательный режиссер и актер.

"Этот человек должен быть блистательным режиссером и блистательным актером, чтобы объединить труппу из 92 человек и воплотить принцип, о котором мне сказал Машков (Владимир Машков - худрук Театра Олега Табакова): чтобы единство индивидуальностей стало базой для развития творческой деятельности театра", - добавил гендиректор.

С июля 1987 по декабрь 2018 года художественным руководителем МХАТ им. М. Горького являлась Татьяна Доронина, после чего была назначена президентом театра. Генеральным директором с 27 октября 2021 года является Владимир Кехман. Художественного руководителя у МХАТа им. М. Горького на данный момент нет, 1 ноября Эдуард Бояков, который занимал эту должность, сообщил, что покидает театр.