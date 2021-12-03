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Михаил Гусман получил награду Минкультуры "За вклад в российскую культуру"

Нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" является высшей ведомственной наградой министерства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман получил нагрудный знак Министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Награду вручила глава министерства Ольга Любимова.

"ТАСС и Минкультуры находятся в тесном взаимодействии на протяжении долгих лет. Уверен, мы продолжим дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал Гусман.

Нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" является высшей ведомственной наградой Министерства культуры Российской Федерации.

Этим знаком награждаются государственные гражданские служащие центрального аппарата Министерства культуры, территориальных органов министерства, работники подведомственных организаций и иные лица, "внесшие существенный вклад в развитие культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, имеющие стаж работы в сфере культуры не менее 15 лет, ранее отмеченные ведомственными наградами министерства".

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