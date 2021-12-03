Петербургские реставраторы восстановили готический колодец XIX века в Стрельне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Реставраторы в Петербурге восстановили в историческом облике памятник архитектуры "Готический колодец" в Орловском парке Стрельны - это один из немногих объектов, оставшихся от ансамбля дачи графа Орлова, построенной в XIX веке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Выполнена реставрация надземных и подземных элементов колодца с максимально возможным сохранением подлинных исторических конструкций и восполнением утрат на основании иконографических материалов и натурных исследований. Реставрация чугунных элементов водоразборной колонки производилась в условиях мастерской", - говорится в сообщении КГИОП.

Колодец глубиной примерно 8 м обнесен выше уровня земли барьером из восьми массивных гранитных блоков, образующих стороны правильного восьмиугольника. Сооружение украшает чугунная водоразборная колонка с ажурным кронштейном и шатровым завершением, напоминающим по виду готическую башню. Реставрация колодца проводилась по программе КГИОП за счет средств городского бюджета. Объем финансирования составил 10,4 млн рублей.

Дача в Стрельне, возведенная в 1830-е годы для графа Алексея Федоровича Орлова, приближенного императора Николая I, считалась одной из самых красивых в окрестностях Петербурга. Дворцово-парковый комплекс с большим прудом, островами, искусственными возвышенностями, парковыми павильонами и сооружениями создавался в 1834-1835 годах по проекту архитекторов Петра Садовникова и Иосифа Шарлеманя в неоготическом стиле. Дворец был разрушен во время Великой Отечественной войны, на территории дачи Орлова уцелели только колодец и башня-руина. В 1950-е годы был восстановлен домик привратника и готические ворота, возобновлена планировка парка. В 2015-2017 годах по программе КГИОП была проведена реставрация башни-руины.