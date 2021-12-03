Украшением МХАТа им. Горького после ремонта станет крыша

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ремонт в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького планируется завершить в 2023 году, крыша здания театра, которая будет решена нестандартно, станет его украшением, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Определяющей силой для театра является в первую очередь репертуар, <...> с другой стороны, это феноменальной красоты фасады. Согласно нашей задумке, крыша станет одним из украшений в связи с тем, что вокруг очень много высотных зданий. То, что мы сделаем на крыше, - это большой секрет. Если получится, на что я очень надеюсь, это будет очень неожиданным для Москвы решением. Кстати, такой ход мне подсказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов", - рассказал Кехман.

По его словам, ремонт окончательно завершится в 2023 году, в том числе будет украшен внешний облик здания. "Мы значительно украсим внешний облик здания, в основном это будет световая партитура. Фасад феноменально красивый из-за невероятного туфа, который мы трогать не собираемся, только чуть-чуть отреставрируем", - поделился планами гендиректор.

Он назвал стоящую перед театром задачу по ремонту амбициозной, сообщив, что об осуществлении проекта сейчас идут переговоры с одним из известных московских бюро. "Мы еще не договорились пока о цене, но близки к тому. Осталось немного времени, и мы найдем это решение, чтобы полностью интегрировать этот дом в городскую московскую среду", - отметил Кехман.

Кехман выразил надежду, что перед театром появится какое-то общественное пространство для молодежи, к примеру летом - очень красивый вейк-парк.

Русский Зальцбург

С обновлением инфраструктуры и технологий у театра появятся возможности осуществлять новые постановки, заявил гендиректор.

"После того, как мы сделаем капитальный ремонт, здесь возникнет уникальная площадка для любого вида искусства - от мюзикла до балета. Мы станем музыкально-драматическим театром. Здесь, конечно, будет огромный репертуар не только драматический, а уже полностью музыкально-драматический", - подчеркнул собеседник агентства.

Он сообщил, что ставит перед собой задачу договориться с организаторами фестивалей, продюсерами, драматургами, режиссерами, оркестрами, балетными компаниями о том, чтобы они работали на площадке МХАТа, а также с национальными театрами страны для показов их лучших спектаклей во МХАТе.

"Потому что у нас огромный зал, и весь театр очень большой. И мне бы хотелось, чтобы это был такой грандиозный музыкально-драматический театр, то есть русский Зальцбург. Так я вижу это место", - заключил Кехман.