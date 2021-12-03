Конкурс итальянского вокала Competizione dell'Opera пройдет в Большом театре в феврале

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный конкурс вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera, отмечающий 25-летие, в третий раз за свою историю пройдет в Москве на сцене Большого театра России с 1 по 6 февраля 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе смотра.

"На финальную неделю в Москву приедут молодые исполнители более чем из 40 стран, а также около 25 членов международного жюри: руководители оперных театров и агентур, кастинг-директора, режиссеры и заслуженные оперные исполнители, что еще больше укрепит международный культурный статус нашей столицы", - отметили организаторы.

Председателем жюри конкурса и его главным дирижером станет музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев. К финалу конкурса будут допущены 12 вокалистов.

Подать заявку на участие могут молодые вокалисты из любой страны: женщины в возрасте до 35 лет и мужчины до 37 лет включительно. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса. Ближайшие прослушивания пройдут 7 декабря в Санкт-Петербургском Доме музыки и 8 декабря на Камерной сцене Большого театра в Москве. Отборы состоятся и в других странах Европы, а также в Азии и Южной Америке.

Как поясняют организаторы, одна из главных особенностей Competizione dell'Opera заключается в том, что его репертуар включает только итальянскую оперную музыку: от старинной музыки к Верди, Пуччини и музыке ХХI века.

"Конкурс Competizione dell'Opera - это совершенно уникальная возможность для молодых оперных дарований проявить себя и не только побороться за приз и первое место, но и проложить себе путь на величайшие сцены мира. Но помимо прочего, это еще и невероятное пышное, грандиозное и впечатляющее событие, незабываемый опыт для всех участников мероприятия", - привели в пресс-службе слова основателя и художественного руководителя смотра Ханса-Йоахима Фрая.