Волевая, сильная, непоколебимая. Главные роли Нины Ургант

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант более чем за полувековую карьеру исполнила сотни ролей в театре и в кино. Всю жизнь артистка прожила в любимом Санкт-Петербурге, где работала в "Ленкоме" и Александринском театре. В кино больше всего запомнились ее эмоциональные роли женщин непростой судьбы, которым пришлось пройти через войну и лишения. И конечно, нельзя не вспомнить санитарку Раю, исполнившую одну из главных советских песен, без которой не обходится ни одно празднование 9 Мая, — "Нам нужна одна победа".

"Вступление" (1963)

В начале 60-х Ургант уже была успешной театральной актрисой, но в кино снималась в основном только в эпизодических ролях. Драма Игоря Таланина по рассказу Веры Пановой стала ее первой большой ролью в советском кино.

По сюжету, в конце Великой Отечественной войны в поезде встречаются молодые Валя и Володя, которые возвращаются в Ленинград. Это короткая встреча будит воспоминания о нелегких судьбах детей, покореженных войной. Ургант сыграла мать Володи, которая пытается наладить личную жизнь в эвакуации. Глубокий психологизм и эмоциональность картины привлекли к ней внимание международной аудитории — фильм попал в конкурс Венецианского фестиваля, где ему присудили спецприз жюри.

"Я родом из детства" (1966)

Еще одну драму, которая рефлексирует о детстве во время войны, снял молодой режиссер Виктор Туров по сценарию Геннадия Шпаликова, который уже тогда прославился благодаря работам над фильмами "Застава Ильича" и "Я шагаю по Москве".

Фильм рассказывает об обитателях небольшого белорусского городка — война близится к концу, и люди начинают задумываться о мирной жизни и своем будущем. Все это показано глазами двух друзей Женьки и Игоря. Ургант исполнила роль Людмилы, матери Жени, которая осталась вдовой. Она обращает внимание на вернувшегося с войны офицера в исполнении молодого Владимира Высоцкого. Это была первая роль актера на большом экране.

О знакомстве с Высоцким Ургант вспоминала с юмором. Будущую звезду она описывала как застенчивого молодого человека с румянцем на щеках, который был ниже ее на голову. В ответ на удивленный взгляд своей партнерши по фильму во время знакомства Высоцкий заверил ее, что на экране он смотрится более мужественно.

"Сыновья уходят в бой" (1969)

После работы над фильмом "Я родом из детства" Виктор Туров решил пригласить Ургант на главную роль в свой новый фильм "Сыновья уходят в бой". Картина основана на романе Алеся Адамовича "Партизаны", в которой он рассказал о своем военном опыте. Еще подростком он ушел в партизанский отряд. Ургант сыграла заведующую аптекой Анну Михайловну, прототипом которой стала мать писателя. Оба ее сына уходят воевать к партизанам. Туров и Адамович обращаются к судьбам женщин, которым приходится, может, даже тяжелее, чем солдатам на фронте. Ведь им остается только ждать, надеяться и каждый день совершать маленький подвиг, за который не дадут орденов и медалей.

"Белорусский вокзал" (1970)

Самая яркая, хоть и эпизодическая роль Ургант, которой изначально вообще не должно было быть в фильме. Судьба у картины была непростая — сценаристу Вадиму Трунину пришлось несколько раз переписывать сценарий, потому что в изначальной версии советские фронтовики выглядели неприкаянными, а молодого режиссера Андрея Смирнова никто не воспринимал всерьез. Съемки были очень напряженными, даже сами артисты не представляли, каким в итоге должен получиться фильм. Несмотря на трудности, Смирнову удалось настоять на своем — он хотел видеть в роли бывшей батальонной санитарки только Нину Ургант. Поэтому ее в срочном порядке вызвали на съемки.

Специально для фильма Булат Окуджава написал песню "Нам нужна одна победа", которая станет известной на весь Союз и без которой теперь не обходится ни одно празднование Дня Победы. Перед Ургант стояла непростая задача — исполнить песню, ни разу не заплакав. Она с ней справилась, но вряд ли это удастся хоть одному зрителю — не заплакать на сцене проникновенной встречи бывших фронтовиков практически невозможно.