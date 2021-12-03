Бывший худрук МХАТ им. М. Горького Бояков намерен создать свой театр

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков заявил, что работает над созданием нового театра, открытие планируется осенью 2022 года.

"Мы будем строить новый театр, мы будем строить новый репертуар", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу RTVI.

Бояков рассказал, что уже осенью 2022 года планирует открыть сезон, деньги на реализацию проекта выделят участники бывшего попечительского совета МХАТ им. Горького, разорвавшего отношения с театром после ухода Боякова. "Субсидия большого драматического театра, такого как МХАТ, Вахтанговский, Малый - это от 300 до 600 плюс-минус млн рублей [в год]", - пояснил он, отвечая на вопрос журналиста о размере субсидии на новый проект.

Название нового театра, по словам Эдуарда Боякова, станет известно с открытием первого сезона. "Не буду скрывать, были такие предложения назвать моим именем, мне не нравится эта практика", - отметил он.

"Я буду ставить "Хлорофилию", которую собирался ставить по роману Андрея Рубанова. <…> Это спектакль о будущем, о Москве, о России XXII-го века", - уточнил театральный режиссер.

"Чудесный грузин"

Бояков готов забрать в свой новый театр спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин", а также ряд других постановок. "Спектакль "Чудесный грузин", в котором Ольга играет небольшую, эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. <...> Я думаю, что она [Ольга Бузова] совершенно точно будет с нами, если мы ее позовем", - сказал он.

Бояков подчеркнул, что основные постановки точно останутся в его театре. "Мне было жестко сказано: ты не имеешь права терять спектакль "Лавр", - привел он один из примеров. - Рената Сотириади, которая будет восстанавливать "Красного Моцарта", возможно, "Чудесного грузина", и будет ставить новую постановку - это важнейший спектакль для нашего театра. Это будет одна из основ. Пьеса называется "Обручение".

По словам бывшего худрука МХАТ, главные артисты также останутся с ним. "Что касается остальных ролей - не будет никаких проблем перенести или сделать новую редакцию спектакля. Вадим Лобов, президент "Синергии", в активных переговорах с театром по поводу выкупа декораций и, соответственно, прав", - пояснил он.

Бояков отметил, что новый театр, скорее всего, не будет привязан к конкретной платформе. "Сегодня, во времена сетевых пространств, во времена невероятной мобильности, можно совершенно по-другому построить театр", - подчеркнул он.

С июля 1987 по декабрь 2018 года художественным руководителем МХАТ им. М. Горького являлась Татьяна Доронина, после чего была назначена президентом театра. Генеральным директором с 27 октября 2021 года является Владимир Кехман. Художественного руководителя у МХАТа им. М. Горького на данный момент нет, 1 ноября Эдуард Бояков, который занимал эту должность, сообщил, что покидает театр.